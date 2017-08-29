В Казахстане запущен Банк низкообогащённого урана В Казахстане запущен Банк низкообогащённого урана международного агентства по атомной энергии. В церемонии открытия участвуют президент Нурсултан Назарбаев и генеральный директор МАГАТЭ Юкио Амано, сообщает портал Информбюро. Банк расположен на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Хранилище заполняют низкообогащенным ураном участники международного агентства. Они могут использовать ядерную энергию в мирных целях. Все затраты берет на себя организация МАГАТЭ, куда входят 168 стран. Новости, комментариев: 0 29-08-2017, 20:19 в Программы

