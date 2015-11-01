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Президент объяснил назначения новых замов премьер-министра

 

Президент объяснил назначения новых заместителей премьер-министра. Так например, Аскар Жумагалиев на новом посту займется вопросами цифровизации Казахстана. По словам Президента Жумагалиев является специалистом в IT-технологиях по образованию и показал себя неплохим менеджером. А вот Ерболат Досаев займется усилением макроэкономической частной экономики. Напомним, ранее Президент объявлял Ерболату Досаеву о неполном служебном соотвествии, после чего последний подал в отставку с поста министра национальной экономики. По мнению Президента, Досаев поступил как джентельмен.


Также Глава Государства обратил внимание на работу Ахметжана Есимова и Кайрата Келимбетова. Первому, по словам Президента, необходимо продолжать работать президентом ЭКСПО. А Кайрату Келимбетову, которого назначили на МФЦА, важно работать в активном темпе, чтобы не сдавать позиции.

Вчера, 13:19 в Программы » Новости, комментариев: 0

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