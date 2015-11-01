Максата Усенова в очередной раз попал в передрягу Печально известный Максата Усенова в очередной раз попал в передрягу. На этот раз его задержали с коробком марихуаны алматинские полицейские. По словам нарушителя, наркотическое веществом он нашел по пути в компьютерный клуб, где и решил накуриться, впервые в жизни, говорит Усенов. Он раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал Усенова Максата Кажымуратовича на 450 тысяч тенге. Напомним, в 2013 году Усенов на внедорожнике сбил шестерых человек, один из них позже скончался. Виновник ДТП тогда избежал наказания. В июне этого года 10 суток Усенов провел в заточении, за дебош на борту самолета. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 17:40 в Программы

