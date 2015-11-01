Отказываясь от прививок, люди ставят свою жизнь под угрозу

Казахстанцы, которые отказались от бесплатной вакцинации и заболели, должны сами оплачивать свое лечение. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Алексей Цой. По его словам, прививки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи люди должны делать добровольно. И помнить о том, что отказываясь от прививок, граждане ставят свою жизнь под угрозу. Ранее в минздраве сообщили, что от вакцинации отказываются чаще всего представители радикальных религиозных течений. Особенно в западном регионе страны. Там этот показатель составляет выше 80%, - сообщает агентство Спутник.