Данных о казахстанцах пострадавших в Мексике нет МИД РК проверяет данные о казахстанцах в Мексике, где произошло разрушительное землетрясение. Напомню, что магнитуда подземных толчков составила 7.1. По данным агентства Tengrinews, во внешнеполитическом ведомстве говорят, что информации о наличии среди пострадавших или погибших граждан Казахстана на данный момент в посольство не поступало. Всем состоящим на консульском учете в посольстве рекомендовано сохранять спокойствие, сообщить о своем положении родным и близким, следовать рекомендациям местных властей. По данным BBC, в результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли 248 человек. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:47 в Программы

