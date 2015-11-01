Казахстан вручил ответную ноту протеста Кыргыстану

В министерство иностранных дел Республики Казахстан был вызван временный поверенный в делах Кыргызской Республики, которому была вручена ответная нота казахстанской стороны в адрес МИД Кыргызстана. Сообщает портал Спутник. внешнеполитическое ведомство нашей страны "решительно отвергает домыслы кыргызской стороны в отношении вмешательства во внутренние дела и попытки повлиять на выбор народа Кыргызской Республики". "Считаем, что подобная реакция министерства иностранных дел Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и Договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым Казахстанская сторона остается приверженной", — говорится в ноте протеста.