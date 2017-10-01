В Казахстане снова подорожал бензин Цены на бензин на некоторых казахстанских автозаправках достигли 150 тенге за литр АИ-92. 95-й АЗС продают по 164 тенге, сообщает агентство Tengrinews. Напомню, что в Костанае цена бензина марки АИ-92 достигла 155 тенге за литр. Как сообщают местные автолюбители, как минимум в двух сетях АЗС стоимость топлива поднялась на несколько тенге. По словам работников автозаправочных станций, изменения произошли в ночь с 30 сентября на 1 октября. В некоторых городах заправки приостановили продажу топлива.

Новости, комментариев: 0 1-10-2017, 16:13 в Программы

