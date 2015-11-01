В Лас-Вегасе стрелок убил 50 человек

Приходят новые данные из Лас-Вегаса, где несколько часов назад неизвестный мужчина начал стрельбу по прохожим. По последним подсчётам, в результате ЧП погибли 50 человек, более 200 пострадали. Об этом сообщили в полиции. По её данным, людей расстрелял 64-летний местный житель по имени Стивен Пэддок. Он начал стрелять по людям из балкона в гостинице. Его мотивы устанавливаются. Мужчина ликвидирован спецслужбами. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку от гостиницы.