Во время падения самолета АН-28 пилоты молчали Глава авиакомпании East Wing заявляет, что во время снижения самолета пилоты молчали. Почему все пошло именно так должны выяснить эксперты. "То, что у самолета были проблемы с двигателем, - это неправда", - заявляет президент авиакомпании East Wing Виталий Масалитин. Тем временем начальник инспекции по безопасности полетов аэропорта Алматы Виктор Аушев говорит, что черный ящик подгорел и восстановить его на территории страны невозможно. Для считывания и расшифровки полетной информации оборудование будет отправлено в Москву. Напомним, 3 октября близ Алматы потерпел крушение самолет санавиации, погибли все члены экипажа и пассажиры. Их было 5 человек. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:29 в Программы

