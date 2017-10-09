Правительство должно отчитаться о дефиците бензина Правительство должно объяснить казахстанцам, почему в стране произошла нехватка бензина. На этом настаивает мажилисмен Маулен Ашимбаев. По его словам, особенные проблемы с топливом сейчас испытывают жители Астаны и Алматы. И кабинет министров должен дать четкий ответ, почему это происходит. При этом депутат считает, что в ситуации, когда цены на нефть не испытывают потрясений и когда в Казахстане работают нефтеперерабатывающие заводы, дефицит бензина будет объяснить не просто. При этом Маулен Ашимбаев не исключает, что нехватку топлива могли спровоцировать искусственно. Новости, комментариев: 0 9-10-2017, 15:44 в Программы

