В Шымкенте умерла роженица, к которой летели врачи В Шымкенте скончалась 30-летняя Мереке Козкенова – это женщина, к которой летели на помощь врачи, погибшие в авиакатастрофе под Алматы. Как говорят медики, после родов женщина впала в кому, и находилась на аппарате искусственного дыхания. У нее был диагностирован целый ряд заболеваний — в том числе гепатит «Б» и «Д», а также поражение печени. Напомним, самолет, в котором летели врачи, пропал с радаров в 28 километрах от аэропорта Алматы. На борту находились акушер-гинеколог Талгат Патсаев и реаниматолог Жанибек Артыкбаев. Причина крушения судна — не названа. Новости, комментариев: 0 9-10-2017, 16:50 в Программы

