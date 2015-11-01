Взрыв произошел на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" Взрыв произошел на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Шесть человек пострадали, все они госпитализированы. Трое из них находятся в блоке интенсивной терапии, - сообщает агентство Тенгриньюс. По его данным, взрыв произошел во время проведения работ на газопроводе, там воспламенился газ. Другие подробности пока неизвестны. Это не первое ЧП в "АрселорМиттал Темиртау". В августе на шахте "Казахстанская" произошел внезапный выброс угля и газа. Тогда погибли три человека. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:51 в Программы

