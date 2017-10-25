В Алматы на Новый год ожидается землетрясение В Алматы на Новый год ожидается землетрясение. С таким прогнозом выступил сотрудник института сейсмологии академик Абдрахман Курскеев. По словам ученого, толчки будут незначительными. Активизация земной коры начнется накануне 31-го декабря и продлится до 15 января. Именно в этот промежуток времени возможна череда слабых толчков. Подчеркну, что об этом заведующий лабораторией Института сейсмологии министерства науки сообщил, выступая на казахстанско-китайском симпозиуме по прогнозам землетрясений. Между тем сильных толчков (магнитудой 7 баллов) в ближайшие месяцы в Алматы не предвидится, - сказал Абдрахман Курскеев. Новости, комментариев: 0 25-10-2017, 19:18 в Программы

