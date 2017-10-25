Стала известна причина смерти автора хита "Зың-зың" Автор популярного интернет-хита "Зың-зың" Болат Нуримов, о смерти которого стало в среду, скончался от воспаления легких. Об этом агентству Tengrinews сообщил его близкий друг. Музыканта доставили в больницу Шымкента в понедельник, его состояние резко ухудшилось, и он умер в реанимации. Болат Нуримов делал аранжировки для песен казахстанских исполнителей, а в сентябре этого года он стал автором музыкального клипа про девушек из Шымкента "Зын-Зын". Ролик сразу же после публикации стал популярен среди пользователей интернета. Новости, комментариев: 0 25-10-2017, 19:19 в Программы

