В Казахстане появились первые вывески на латинице

В казахстанских городах уже появились первые вывески на латинице. Одна из таких была размещена на входе в здание акимата города Актау. В названии учреждения использованы апострофы. Именно этот вариант алфавита в конце прошлой недели утвердил президент. Кроме того, вывеску на латинице повесили и над входом в местный маслихат. Добавлю, что власти Казахстана ещё не назвали даты, когда начнется замена старых вывесок, указателей, табличек и мемориальных досок.