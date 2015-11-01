Карим Масимов больше не состоит в партии "Нур Отан" Карим Масимов больше не состоит в партии "Нур Отан". Это связано с тем, что год назад он возглавил Комитет Национальной безопасности. А по уставу - силовики не могут быть членами партии. Тем временем, сейчас решается вопрос об исключении из Нур-Отана бывшего министра национальной экономики, суд над которым проходит в Астане. Если вина Куандыка Бишимбаева будет доказана, то он покинет партийные ряды. Напомню, экс-министра обвиняют в получении взяток. Он свою вину отрицает. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:46 в Программы

