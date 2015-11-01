МИД благодарит Кадырова за эвакуацию казахстанцев из Сирии МИД благодарит руководство Чечни за эвакуацию казахстанцев из Сирии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что в ближайшее времяэвакуированные будут доставлены в Казахстан. Пятерых казахстанцев вывезли в Грозный из зоны боевых действий в Сирии. Всего спецрейсом были доставлены 40 человек. В их числе 12 женщин и 29 детей — пятеро граждане Казахстана, двое - Узбекистана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии. Рамзан Кадыров заявляет, что женщины и дети оказались в зоне боевых действий по вине их отцов и супругов, которые "пополнили ряды террористов". Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:40 в Программы

