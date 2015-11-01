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Слова Алмазбека Атамбаева называют истерикой
Слова Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан устроил блокаду Кыргызстану, вредят отношениям двух стран. Об этом сегодня заявил председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев. Он назвал нападки на Казахстан грязными, а речь кыргызстанского лидера — истеричной.  «Эмоциям не место в большой политике. Нужно выполнять требования Евразийского экономического Союза, и тогда не будет никаких проблем», -сказал Касым-Жомарт Токаев. Напомним, накануне Алмазбек Атамбаев снова раскритиковал ситуацию на границе. Он сказал, что его страна уже больше месяца отрезана от ЕАЭС.
Вчера, 22:08 в Программы » Новости, комментариев: 0

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