Слова Алмазбека Атамбаева называют истерикой Слова Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан устроил блокаду Кыргызстану, вредят отношениям двух стран. Об этом сегодня заявил председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев. Он назвал нападки на Казахстан грязными, а речь кыргызстанского лидера — истеричной. «Эмоциям не место в большой политике. Нужно выполнять требования Евразийского экономического Союза, и тогда не будет никаких проблем», -сказал Касым-Жомарт Токаев. Напомним, накануне Алмазбек Атамбаев снова раскритиковал ситуацию на границе. Он сказал, что его страна уже больше месяца отрезана от ЕАЭС. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:08 в Программы

