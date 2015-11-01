Задержаны 5 руководителей управлений здравоохранения Нурсултан Назарбаев сообщает о задержании руководителей управлений здравоохранения 5 областей. По словам Президента, это произошло после его поручения разобраться с ценами на лекарственные препараты. По данным Акорды, Глава Государства подчеркивает, что необоснованный рост цен на медикаменты происходит в результате неправомерных действий с договорами. На фоне озвученных данных Нурсултан Назарбаев сегодня также напомнил министру здравоохранения Елжану Биртанову о персональной ответственности за курируемую отрасль.

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