Ермухамет Ертысбаев получил новое назначение Ермухамет Ертысбаев получил новое назначение. Указом Главы государства он занял пост чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Белоруссии, а также по совместительству стал постоянным представителем при Уставных органах СНГ. Вместе с тем Ермухамет Ертысбаев был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Грузии. В свою очередь, по данным Акорды, бывший посол Казахстана в Белоруссии Ергали Булегенов освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 17:18 в Программы

