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Ермухамет Ертысбаев получил новое назначение

Ермухамет Ертысбаев получил новое назначение. Указом Главы государства он занял пост чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Белоруссии, а также по совместительству стал постоянным представителем при Уставных органах СНГ. Вместе с тем Ермухамет Ертысбаев был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Грузии. В свою очередь, по данным Акорды, бывший посол Казахстана в Белоруссии Ергали Булегенов освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста.

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