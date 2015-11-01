Министр энергетики поручил проверить границы Министр энергетики Казахстана после заявления Ксении Собчак проверит приграничные с Россией территории на наличие радиационного облучения. Канат Бозумбаев уже попросил Казгидромет и Национальный ядерный центр предоставить ему соответствующие справки. По данным за сентябрь, радиационный фон в Костанайской области, которая граничит с Челябинской областью, в пределах нормы, - сказал министр. Напомню, телеведущая Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента России, заявила, что в Челябинске происходит "рутениевая катастрофа", сравнимая с Чернобылем. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:16 в Программы

