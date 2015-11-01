Швейцарский фотограф требует компенсацию от Нацбанка РК Швейцарский фотограф Марсель Буркхард заявляет, что изображение чайки на банкноте номиналом 500 тенге является его работой - снимком, сделанным несколько лет назад в Швейцарии. Как сообщил мужчина в интервью агентству Tengrinews, он намерен требовать компенсации и признания своего авторства. По словам Буркхарда, для него это большая честь, но должно быть и признание. Сейчас он ждет от Нацбанка Казахстана сертификат с изображением банкноты и компенсацию. Марсель Буркхард подчеркивает, что каждый фотограф зарабатывает на своих работах и он не хочет доводить ситуацию до необходимости перерисовывать все банкноты. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 13:15 в Программы

