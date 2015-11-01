Казахстан обеспокоен ситуацией вокруг Иерусалима. МИД нашей республики призывает все вовлеченные стороны проявить сдержанность в решении этого конфликта. Министерство иностранных дел придерживается принципа "два государства для двух народов". Напомню, ранее Дональд Трамп признал город Иерусалим столицей Израиля. Он поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Трампа смелым и справедливым.

Вслед за Казахстаном обеспокоенность ситуацией в Израиле выразила и Москва. В российском МИДе заявляют, что признание Иерусалима столицей - дополнительно осложнит обстановку в палестино-израильских отношениях и в регионе в целом. Москва призывает все стороны конфликта обеспечить свободу доступа к святым местам в Иерусалиме. Между тем лидер движения ХАМАС призывает начать военные действия на Ближнем Востоке. Выступая в секторе Газа, он заявил, что – это единственная возможность противостоять «сионистской политике США».