"Астана" впервые в истории пробилась в плей-офф Лиги Европы Футбольная "Астана" впервые в истории пробилась в плей-офф Лиги Европы. Это стало возможным благодаря победе в заключительном матче группового раунда с чешской «Славией». Для завоевания путевки в плей-офф столичной команде была необходима эта победа. Любой другой результат привел бы к вылету из еврокубков. По данным Vesti.kz, единственный гол в этой игре был забит в конце первого тайма. "Астана" удержала нужный счет и со второго места Казахстан впервые отправляется в 1/16 финала Лиги Европы. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 08:07 в Программы

