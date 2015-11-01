"АрселорМиттал Темиртау" отозвала иски к шахтерам Компания "АрселорМиттал Темиртау" отозвала иски к шахтерам, устроившим на этой неделе забастовку. Кроме того, руководство предприятия приняло решение не увольнять сотрудников, сорвавших рабочий процесс. Напомним, сегодня все горняки прекратили свою акцию, они поднялись на поверхность. В Шахтинском суде заявили, что бастующие шахтёры подвергали свои жизни опасности. Также из-за длительной забастовки могло выйти из строя дорогостоящее оборудование. Добавлю, что руководство АрселорМиттал Темиртау частично удовлетворило требования рабочих. Им поднимут зарплату на 30 процентов. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:09 в Программы

