Назарбаев прокомментировал переименование Фурманова Нурсултан Назарбаев заявляет, что ему не нужны каменные памятники в столице. К переименованию улицы Фурманова в Алматы президент относится спокойно, в то же время он выступает против того, чтобы в его честь называли города и проспекты. «Единственное на что я согласился, это на Назарбаев университет», - сказал глава государства. «И то только потому, что это самое продвинутое учебное заведение, которое служит примером». Президент подчёркивает, что в истории нужно остаться своими делами и поступками. Всё остальное Нурсултан Назарбаев в интервью журналистам назвал суетой. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:13 в Программы

