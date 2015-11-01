Министр культуры прокомментировал поведение Тореали Министерство культуры примет меры в отношении популярного певца Торегали Тореали, который во время концерта в Павлодаре нагрубил зрителю. Как заявил сегодня глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, на законодательном уровне проведение концертов не отрегулировано. Однако артисты должны уважать зрителей, чтобы не случилось, - сказал министр культуры. По его словам, сейчас обсуждается, в какой форме был певец, некоторые говорят, что он был в неадекватном состоянии. Напомню, сам Торегали Тореали заявил, что готов извиниться перед мужчиной, которого он оскорбил. Власти Павлодарской области, тем временем, сообщили, что не будут приглашать певца на свои концерты. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:36 в Программы

