Жители Щучинска остались без отопления перед Новым годом Жители города Щучинска в Акмолинской области, которые остались без отопления из-за аварии в котельной, отказываются покидать свои квартиры и идти в пункты обогрева. Свой отказ они ничем не объясняют. Между тем, агентство Спутник сообщает, что сейчас на месте аварии работают специалисты, они устанавливают электрокотлы. Деньги на это выделила компания "Кокшетау Энерго". Напомним, крупная авария в Щучинске произошла сутки назад. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 17:18 в Программы

