Ермегияев водворен на 5 суток в дисциплинарный изолятор Талгат Ермегияев водворен на 5 суток в дисциплинарный изолятор. Администрация колонии признала экс-председателя правления "Астана ЭКСПО-2017" злостным нарушителем режима. Ранее в КУИС сообщали, что Ермегияев не работает и отбывает наказание в облегчённых условиях . Informburo пишет, что помимо беспрепятственного употребления алкоголя Ермегияев пользовался неограниченным числом свиданий, свободно разговаривал по мобильному и выходил в интернет. 25 декабря сообщалось, что начальника колонии, полковника юстиции Нурлана Абена и его заместителя, арестовали за создание комфортных условий Талгату Ермегияеву. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 13:21 в Программы

