Куандык Бишимбаев попросил прощения у президента Бывший министр национальной экономики, которого судят за получение взятки и растрату государственного имущества, попросил прощения у Нурсултана Назарбаева. Как заявил на суде Куандык Бишимбаев, он подвёл не только президента, но и весь казахстанский народ. При этом экс-министр отрицает обвинения, которые вменяет ему следствие. «Я виноват лишь в одном. В том, что взял на работу людей, которые использовали меня и моё доверие», - сказал Куандык Бишимбаев. По его словам, он благодарен Нурсултану Назарбаеву за то, что глава государства дал ему возможность, несмотря на молодой возраст, стать министром и служить народу Казахстана. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:37 в Программы

