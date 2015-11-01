Еще один трамвай загорелся в Павлодаре Еще один трамвай загорелся в Павлодаре. Инцидент произошел на одном из центральных перекрёстков города. Причиной ЧП стали сильные морозы. В местном трамвайном управлении говорят, что из-за холода произошел отжиг контактной сети. В результате провод упал на вагон, и в месте падения посыпались искры. В этот момент в салоне находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал. Напомним, неделю назад в Павлодаре сгорел еще один трамвай. Очевидцы говорят, что огонь охватил салон вагона за несколько минут. Водитель и пассажиры успели вовремя покинуть горящий трамвай. Пострадавших нет. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:43 в Программы

