В Казахстане сменился министр труда и соц.защиты Мадина Абылкасымова назначена министром труда и соцзащиты населения, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу Акорды. " Указом Главы государства Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в сообщении. До назначения на должность министра труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова занимала пост вице-министра национальной экономики. 40-летняя Абылкасымова в разные годы работала специалистом Агентства РК по стратегическому планированию, была начальником управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК, директором департамента анализа государственной политики АО "Центр маркетингово-аналитических исследований". В период с 2006 по 2008 год Мадина Абылкасымова была заместителем заведующего социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК, затем была назначена замом заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК. С сентября 2011 по февраль 2013 года – вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан. С 2012 года - заместитель Управляющего от Казахстана во Всемирном банке. С февраля 2013 по август 2014 года – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С августа 2014 года по настоящее время – вице-министр национальной экономики Республики Казахстан. Напомним, в Астане прошло расширенное заседание правительства с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева, в ходе которого Президент подверг критике главу Минтруда, напомнив ей о "конкретных поручениях". "Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой я несколько раз говорил. Что случилось, Тамара, скажи, или ты устала на этой работе?" - обратился Назарбаев. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:23 в Программы

