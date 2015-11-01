Ан-148 разбился в Подмосковье

Пассажирский самолет Ан-148 сообщением "Москва-Орск" потерпел крушение в Подмоковье. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Связь пропала через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". Обломки самолета обнаружены в поле возле деревни в Московской области. Никто из находившихся на лайнере людей не выжил.

Очевидцы авиакатастрофы в Подмосковье рассказали , что наблюдали вспышки и слышали взрыв. Между тем, одна из предварительных причин крушения лайнера - отказ и последующий взрыв одного из двигателей.

Тем временем. Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-148. Как сообщили в Следственном комитете России , среди них — погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна. Сейчас следователи работают на месте происшествия . Устанавливаются работники аэропорта Домодедово, готовившие самолет к полету, допрашивают диспетчеров. Кроме того, следователи изымают эксплуатационную документацию в компании «Саратовские авиалинии» и допрашивают ее сотрудников.