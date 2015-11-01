Стало известно, почему казахстанцев не пустили Корею Стало известно почему группе казахстанцев отказали во въезде в Южную Корею и держат их в подвале. Во-первых, как заявляют в МИД нашей страны, то была не группа, а граждане самостоятельно направляющиеся в Южную Корею. Например Жазира Тау-балдинова в 2016 году была выдворена из страны за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, большинство из тех, кому было отказано во взъезде в страну, при прохождении паспортного контроля предоставили фальшивые билеты на олимпиаду и не смогли подтвердить цель своей поездки. По данным Спутника, в будущем казахстанцев просят внимательно изучать информацию об условиях пребывания в Южной Корее перед визитом в эту страну. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:38 в Программы

