Денис Тен не смог завоевать медаль Олимпиады-2018

Денис Тен не смог завоевать медаль Олимпиады-2018. Казахстанский фигурист не пробился в произвольную программу по итогам короткой программы на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмену нужно было попасть в число 24 сильнейших, но он стал только 27-м. Всего в короткой программе у мужчин на лед вышли 30 фигуристов. Таким образом, Казахстан не будет представлен в мужской произвольной программе на Олимпиаде-2018. Причем Тен впервые в карьере завершил досрочно выступление на Олимпиаде, пишет Vesti.kz