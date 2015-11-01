Аким Алматы покупает продукты на базарах. Об этом он сам сказал на встрече с населением. Бауыржан Байбек признался, что Алматы дорогой город и многие гости жалуются на высокие цены, в том числе, и на коммунальные услуги. В этом, по мнению акима, виноваты монополисты. Вместо того, чтобы давать им премии, их нужно наказывать, - сказал Бауыржан Байбек.





А тем временем, цены на проезд в автобусах Алматы останутся прежними, поднимать их не будут. Об этом также заявил Бауыржан Байбек. Он пообещал разобраться с перевозчиками, которые постоянно просят увеличить стоимость поездок. Все последние годы они гребли деньги лопатой, получая субсидии от государства, но несмотря на это, продолжают жаловаться на убытки. По мнению Бауыржана Байбека, это нужно прекратить. Напомним, сейчас проезд в общественном транспорте Алматы стоит 80 тенге.





Власти Алматы будут внимательнее следить за автобусами, которые ездят по городу после девяти часов вечера. Бауыржан Байбек заявил, что ни раз видел, как люди стоЯт на остановках и не могут уехать домой. По словам акима, в городе есть автобусы, которые должны работать до десяти, до одиннадцати вечера и даже до двенадцати часов ночи. Напомню, ранее глава Алматы поручил упорядочить движение транспорта, чтобы пассажиры знали, во сколько тот или иной автобус подъезжает к остановке.