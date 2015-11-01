Нурсултан Назарбаев представил программу "7-20-25" Нурсултан Назарбаев представил казахстанцам новую программу, которая называется "7-20-25". По задумке президента, она должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких масс. Теперь каждый рабочий сможет получить заём в банке под семь процентов годовых. Сейчас ставка вознаграждения в два раза больше. Кроме того, первоначальный взнос за жилье составит максимум двадцать процентов (а не пятьдесят - как сейчас). Кредит на квартиры будет выдаваться на 25 лет. Этот срок должен снизить для людей размеры ежемесячных платежей, - сказал президент, выступая в парламенте. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:09 в Программы

