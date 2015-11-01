Программа «7-20-25» заработает уже во втором полугодии Программа ипотечного кредитования «7-20-25» заработает уже в этом году, - заявил заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков. По его словам, в мае эксперты определят круг банков, которые смогут выдавать ипотеку казахстанцам. Напомним, программу «7-20-25» ранее представил Нурсултан Назарбаев. По его задумке, каждый казахстанцев сможет брать кредит под семь процентов, при этом первоначальный взнос составить 20 процентов, а сам кредит будет выдаваться на 25 лет. Таким образом, купив квартиру за 20 миллионов тенге, покупатель должен выплачивать по 140 тысяч тенге каждый месяц. А жилье за 7 миллионов тенге обойдется в 50 тысяч тенге ежемесячно. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:33 в Программы

