Муратхан Токмади получил 10.5 лет лишения свободы Муратхан Токмади получил 10.5 лет лишения свободы. Такое решение вынес Жамбылский областной суд. Срок назначен путём присоединения прошлого приговора от 2017 года. Всего по уголовному делу 14-летней давности было собрано 79 томов материалов и заслушано больше 130 свидетелей. Напомним, суд длился ровно месяц. Причем попытку побега Муратхана Токмади из больницы Тараза 8 марта выделили в отдельное производство. 16 февраля бизнесмен признался в убийстве банкира Ержана Татишева. По его словам, он это сделал по заказу Мухтара Аблязова за 4 млн долларов. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:03 в Программы

