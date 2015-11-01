Муратхан Токмади получил 10.5 лет лишения свободы. Такое решение вынес Жамбылский областной суд. Срок назначен путём присоединения прошлого приговора от 2017 года. Всего по уголовному делу 14-летней давности было собрано 79 томов материалов и заслушано больше 130 свидетелей. Напомним, суд длился ровно месяц. Причем попытку побега Муратхана Токмади из больницы Тараза 8 марта выделили в отдельное производство. 16 февраля бизнесмен признался в убийстве банкира Ержана Татишева. По его словам, он это сделал по заказу Мухтара Аблязова за 4 млн долларов.
Муратхан Токмади получил 10.5 лет лишения свободы
Вчера, 20:03 в Программы » Новости, комментариев: 0