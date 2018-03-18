Выборы – 2018: ЦИК обработал 99% протоколов

Известный французский актер Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в российском посольстве в Париже.На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актер ответил, что "с патриотическими, с чувством любви к России", сообщает РИА Новости. Депардье получил гражданство России в январе 2013 года после того, как во Франции началась налоговая реформа, которая вынудила бы актера платить огромные налоговые отчисления.



Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак проверила, как проходит голосование на выборах в следственном изоляторе "Матросская тишина", сообщается в Twitter-аккаунте "Собчак против всех". На видео, опубликованном там же, Собчак пояснила, что основные нарушения в СИЗО связаны не с процессом голосования, а с тем, что находящиеся в заключении люди не имели доступа к информации по выборам. В СИЗО "Матросская тишина" проголосовал, в частности, экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет.



До конца подсчета голосов на выборах президента России осталось совсем чуть-чуть: к этому часу Центризбирком обработал 99% бюллетеней. С большим отрывом от остальных претендентов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого в этом году поддержали рекордные 76,65% избирателей - свыше 55,4 миллиона россиян.На втором месте, как и прежде, - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов (8,54 миллиона человек). Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за него проголосовали примерно 4,1 миллиона граждан, пришедших 18 марта на избирательные участки, - 5,68%.Четвертое место заняла кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,66% голосов: её поддержали 1,197 миллиона человек. Следом идет Григорий Явлинский от «Яблока» с 1,04%, остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов.К 19:00 по московскому времени явка избирателей составила 59,5 процента. Рекордсменом пока является республика ТывА — явка там составила более 83 процентов, на втором месте Кемеровская область — почти 75 процентов, передает телеканал "Россия 24". На Дальнем Востоке и в Сибири уже несколько часов идет активная обработка бюллетеней — голосование там давно завершилось. Всего по стране работали, а где-то еще продолжают работать более 97 тысяч избирательных участков. Еще около 400 участков открыты за рубежом. Право голоса в России имеют почти 109 миллионов человек.Представители 20 стран наблюдают за ходом голосования в Крыму, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию, сообщил глава регионального избиркома Михаил Малышев. Он отметил, что на полуострове находятся 43 международных наблюдателя. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, эти международные наблюдатели были приглашены в Крым российскими парламентариями – Советом Федерации и Госдумой. Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России.