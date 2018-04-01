Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. РИА Новости сообщает, что он складывает полномочия по собственному желанию. С просьбой об отставке он обратился лично к Владимиру Путину. Напомню, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами, по последним данным, стали 64 человека. В списке погибших фамилии 41 ребенка. Число пострадавших достигло 79 человек. Новости, комментариев: 0 1-04-2018, 15:14 в Программы

