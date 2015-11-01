Экс-президента Южной Кореи осудили на 24 года Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, задержанную весной прошлого года по обвинению в коррупции, к 24 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости. Трансляция заседания суда велась в прямом эфире крупнейших телеканалов Южной Кореи. По итогам заседания экс-президент Южной Кореи была признана виновной по 16 из 18 пунктов обвинения, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий. Суд также постановил, что Пак Кын Хе должна выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,8 миллиона долларов). Пак Кын Хе была задержана в конце марта 2017 года. Южнокорейская прокуратура требовала для экс-президента 30 лет тюремного заключения и уплаты 118,5 миллиарда южнокорейских вон (около 95 миллионов долларов) штрафов. Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь - подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:36 в Программы

