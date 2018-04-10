В казахстанских обменниках подорожал доллар. В Алматы и Астане американская валюта уже стоит 335 тенге. Как сообщает агентство Спутник, падение национальной валюты началось на фоне ослабления рубля после введения новых санкций США. Ослабление тенге продолжалось сегодня весь день. По итогам дневных торгов на казахстанской фондовой бирже стоимость доллара поднялась до трехсот двадцати пяти тенге.

Происходящие на валютном рынке события ни в коем случае нельзя назвать девальвацией. Об этом заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его словам, на курсе тенге сказались внешние шоки, а именно санкции Соединенных штатов против России. Чтобы объектино оценить влиятие этого события на нашу экономику, нужно посмотреть, что будет с рублем в ближайшие два-три дня, - сказал Тимур Сулейменов.

Между тем, ситуация в алматинских обменниках стабильная, жители города не стали бросаться скупать доллары. Об этом агентству Tengrinews сообщили опрошенные кассиры. По их словам, американская валюта имеется в наличии, и длинных очередей не наблюдалось. Ситуация стабильная и увеличения потока людей с утра не было.

Экономические санкции против России могут повлиять на казахстанский импорт. Об этом заявил заместитель премьер-министра Ерболат Досаев. По его словам, правительство заложило в бюджет курс 340 тенге, понимая, что колебание обменного курса будет. Зам.главы кабмина говорит, что Казахстан не находится под санкционным режимом Америки. Однако влияние на экономику нельзя исключать, так как наша страна находится в составе Евразийского экономического союза.