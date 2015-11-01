В Москве погибла студентка из Казахстана В посольстве Казахстана в России заявили, что консульский отдел продолжает оказывать помощь семье погибшей казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы. При этом уголовное дело в связи со смертью девушки не прекращено. 3 мая Томирис Байсафа скончалась в больнице в Москве. Студентка выпала из окна с высоты четвертого этажа. Это произошло во время перемены. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Ранее по делу был допрошен 22-летний Муртузали, сын бывшего председателя Правительства Дагестана. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:10 в Программы

