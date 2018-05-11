Багдат Мусин освобожден от должности Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин освобожден от должности. Теперь этот пост занимает Кайрат Жакипбаев. Напомним, 35-летний Багдат Мусин занимал должность главы комитета Генпрокуратуры с января 2017 года. С 2014 по 2017 год работал председателем правления "Казпочты. До 2007 года он работал на позициях главного инженера-программиста, начальника отдела удостоверяющего центра государственных органов и заместителя директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах, пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 11-05-2018, 18:48 в Программы

