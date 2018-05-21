Уголовные дела заведены в рамках возврата активов Bank RBK Ряд уголовных дел заведен в рамках возврата активов Банка РБК. В финучреждении напоминают, в декабре 2017 года банк осуществил передачу сомнительных активов на сумму 603 миллиарда тенге в пользу "Специальной финансовой компании ДСФК", которое занимается их возвратом. В настоящее время по данным делам ведутся соответствующие следственные мероприятия, комментировать которые в Bank RBK не уполномочены. Ранее в центре Москвы спецназ задержал казахстанского банкира Жомарта Ертаева. По версии следствия, будучи советником председателя совета директоров "Bank RBK", он пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов и в дальнейшем припятствовал возврату денежных средств, пишет агентство Tengrinews.

Новости, комментариев: 0 21-05-2018, 12:17 в Программы

