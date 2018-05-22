На Астану обрушился ураган. Столичные жители говорят, что на улице мгновенно потемнело. Ветер раскачивал машины, поднимал в воздух мусорные баки, скамейки и заборы, а также срывал плитку с фасадов зданий. Ураган сопровождался ливнем и градом. Он повредил Дворец мира и согласия. В здании, известном под названием «пирамида», выбиты витражные стёкла. Также из-за урагана в одном из дворов на левом берегу рухнул строительный кран. Он упал на землю в нескольких метрах от строений. Нни одно соседнее здание не пострадало.





Зато пострадали люди. Из-за сильного урагана в Астане за помощью к врачам обратились 13 человек. Они получили травмы, которые, к счастью, не угрожают жизни. Некоторые очевидцы природного явления написали в интернете, что пришел конец света, некоторые начали молиться. Добавлю, что ветер сорвал крыши с нескольких школ. Повреждены автомобили. Сейчас спасатели устраняют последствия непогоды, - передает агентство Тенгриньюс.

Синоптики, между тем, говорят, что ураган в Астане может повториться. 23 маяв столице обещают сильный ветер и дождь. Жителей города просят плотнее закрывать окна в квартирах. С незастекленных балконов нужно убрать абсолютно все предметы, которые могут выпасть наружу. Те, кто окажется во время шторма на улице, должны не подходить близко к рекламным щитам. Автомобилистам не нужно парковать машины под деревьями.