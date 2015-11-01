Лифт сорвался в Алматы В Алматы лифт с мужчиной пролетел 5 этажей. ЧП произошло сегодня в доме по улице Жандосова, 150А. Пенсионер зашел в лифт, но доехав до четвертого этажа, он неожиданно "полетел" вниз до -1 этажа. Как сообщил жилец, этот дом был сдан в 2017 году. Однако жильцы неоднократно жаловались на работу лифта. Отмечу, что дом 17-этажный, в нем функционирует два лифта. Мужчина считает, что его спасло то, что он был в кроссовках и в момент падения он приподнялся на носки. Заблокированным пострадавший оставался больше часа. В данное время лифт закрыт, из-за технической не исправности, пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:01 в Программы

