Казахстанцы стали больше зарабатывать Казахстанцы стали больше зарабатывать. Об этом говорят аналитики ranking.kz. В докладе говорится, что по итогам I квартала текущего года среднемесячная заработная плата в стране составила 152 с половиной тысячи тенге. В сравнении с аналогичным периодом годом рост составил около 9ти процентов, причем покупательская способность зарплат выросла на 2%. Аналитики также подчеркивают, что фонд заработной платы, соответственно, увеличился в январе-марте 2018 года и сразу на 10 целых 2 десятых процента в сравнении с прошлогодними показателями. Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:23 в Программы

