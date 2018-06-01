В Казахстане нет эпидемии менингита

Начало работы дестких лагерей в Алматы перенесено на 18-е июня. Это связано с участившимися случаями заболеванием менингита. В городском департаменте охраны общественного здоровья говорят, что ситуация с инфекцией — неустойчивая. Медики советуют казахстанцам следовать правилам профилактики: соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, не находиться долгое время в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.

Казахстанцы со слабым иммунитетом должны прервать оразу, чтобы не заболеть менингитом. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, во время поста, организм человека ослаблен и становится приманкой для инфекций. Глава минздрава подчеркивает, что эпидемии менингита в Казахстане нет. Лечение сейчас получают 55 человек, однако из-за резких изменений погоды заболевших может быть больше. Казахстанцев просят воздержаться от посещения публичных мест с детьми. А руководству мечетей рекомендуют проветривать помещения после молитв.